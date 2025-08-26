Бывший СССР
Зеленский обсудил гарантии безопасности Украины с военным командованием Великобритании

Зеленский встретился с начальником Штаба обороны Великобритании Радакином
Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с начальником Штаба обороны Великобритании Энтони Радакином и его преемником — главным маршалом авиации королевства Ричардом Найтоном. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Встретился с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакином и его преемником, главным маршалом авиации Ричардом Найтоном. Обсудили дальнейшую поддержку Украины: ситуацию на фронте, потребности наших воинов и поставки необходимого вооружения, финансирование украинского производства дронов и совместные проекты», — написал он.

По словам политика, они также обсудили дипломатические усилия для урегулирования украинского конфликта и гарантиях безопасности для Киева, включая наработки в рамках «коалиции желающих».

Ранее Зеленский анонсировал новые встречи с представителями Европы и США по гарантиям безопасности. Кроме того, он провел совещание с военным командованием страны, на котором рассказал о ходе работы с «коалицией желающих»

