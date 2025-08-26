Зеленский анонсировал новые встречи по гарантиям безопасности

Зеленский: В течение недели пройдут встречи с США по гарантиям безопасности

Украинская сторона в течение недели проведет ряд встреч по гарантиям безопасности с представителями стран Европы и США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, он провел совещание с военными, в ходе которого рассказал о ходе работы с «коалицией желающих». Помимо этого, вместе с военными Зеленский обсудил оборону Запорожской области и подконтрольных Киеву территорий Донецкой народной республики (ДНР).

«В течение недели еще будут соответствующие встречи и рабочие контакты. Отметили, что надо ускорять динамику работы. Оборонная компонента гарантий безопасности должна быть детализирована в ближайшее время», — заключил он.

Ранее Зеленский прокомментировал встречу со спецпредставителем главы США Дональда Трампа Китом Келлогом фразой «Украина объединяет мир». По его словам, экономическое сотрудничество США и Украины важно для Киева.