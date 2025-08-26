Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:34, 26 августа 2025Бывший СССР

Зеленский анонсировал новые встречи по гарантиям безопасности

Зеленский: В течение недели пройдут встречи с США по гарантиям безопасности
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинская сторона в течение недели проведет ряд встреч по гарантиям безопасности с представителями стран Европы и США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, он провел совещание с военными, в ходе которого рассказал о ходе работы с «коалицией желающих». Помимо этого, вместе с военными Зеленский обсудил оборону Запорожской области и подконтрольных Киеву территорий Донецкой народной республики (ДНР).

«В течение недели еще будут соответствующие встречи и рабочие контакты. Отметили, что надо ускорять динамику работы. Оборонная компонента гарантий безопасности должна быть детализирована в ближайшее время», — заключил он.

Ранее Зеленский прокомментировал встречу со спецпредставителем главы США Дональда Трампа Китом Келлогом фразой «Украина объединяет мир». По его словам, экономическое сотрудничество США и Украины важно для Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо возможное место запуска атаковавших Петербург беспилотников ВСУ

    Экс-сотрудника «Яндекса» Ирина приговорили к 15 годам колонии

    В Петербурге за 10 лет построят 16 новых станций метро

    Россиянин требовал от 10-летней девочки обнаженные фото и попался

    В России установили время на выполнение школьниками домашнего задания

    Актер из «Игры престолов» отреагировал на попадание в список угроз безопасности Украины

    Найден загадочный сверхмощный космический объект

    Двое мигрантов устроили групповое изнасилование россиянки

    Российские штурмовики столкнулись в стрелковом бою с польскими наемниками

    В Госдуме подвели итоги одного этапа спецоперации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости