Жена телеведущего Диброва показала фото в мини-платье с глубоким декольте

Жена телеведущего Диброва Полина показала фото в мини-платье с глубоким декольте
Жена известного российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина показала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя манекенщица предстала на размещенном снимке в серебристом мини-платье на тонких бретелях. Упомянутый наряд имел глубокое декольте, которое подчеркивало ее грудь. Кроме того, она надела босоножки на высоком каблуке.

В качестве украшений избранница знаменитости выбрала серьги, солнцезащитные очки и несколько цепочек.

Ранее в августе жена телеведущего Диброва похвасталась прессом в бикини. Модель позировала в оранжевом купальнике, демонстрируя кубики пресса.

