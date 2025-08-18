Жена телеведущего Диброва похвасталась прессом в бикини

Жена телеведущего Диброва Полина похвасталась прессом в оранжевом бикини

Жена известного российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина похвасталась фигурой в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя модель предстала на размещенных кадрах в раздельном оранжевом бикини, который включал в себя бюстгальтер с треугольными чашками и плавки с низкой посадкой. При этом она продемонстрировала кубики пресса.

«Определенно все должно быть только в пользу. Взглянула на свой пресс... Хороша. А в целом, моя жизнь — мои правила. Всегда окунаюсь в Дон. Неизменно. С-стабильность. Завтра вновь прыгну в поезд и понесусь», — написала она.

Ранее в августе жена телеведущего Диброва снялась в красном купальнике. Модель запечатлела себя на камеру, лежа на гамаке и демонстрируя свои формы.