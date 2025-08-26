Из жизни
16:26, 26 августа 2025
Из жизни

Женщина купила в ресторане ролл с человеческим мясом

New York Post: В США женщина нашла в курином ролле кончик человеческого пальца
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Parker Hilton / Unsplash

Жительница США Мэри Элизабет Смит нашла в ролле с куриным мясом кусок человеческого пальца. Об этом пишет New York Post.

Согласно материалам иска, рассматриваемого в Верховном суде Манхэттена, в ноябре 2023 года Смит купила в нью-йоркском ресторане Create куриный ролл. Один из кусочков, который она откусила, показался ей странным. Она тут же выплюнула его и поняла, что жевала кончик человеческого пальца с ногтем.

Смит обратилась в больницу. По заключению врачей, палец, который она нашла в ролле, был женским. Позже их выводы подтвердили судмедэксперты. Для профилактики ей прописали антиретровирусную терапию — метод терапии ВИЧ-инфекции. Женщина получила сильнейшую психологическую травму и подала на Create в суд.

Владелец ресторана Тедди Карагианнис назвал Смит мошенницей. По его словам, в тот день в заведении не работали женщины. Он уверен, что пострадавшая нашла кусок пальца на улице и решила подставить его, чтобы отсудить огромную компенсацию. Также Карагианнис заявил, что Смит не хочет проводить ДНК-тест кончика пальца, который мог бы доказать, принадлежал ли он одной из сотрудниц ресторана.

Смит опровергла его слова. Она утверждает, что в день, когда сделала тот заказ, видела в зале работниц ресторана. Судебное разбирательство продолжается.

Ранее сообщалось, что в Австралии женщина случайно угостила сына булкой с личинками. «Его чуть не вырвало», — вспомнила она.

