05:01, 26 августа 2025

Женщинам дали советы по возвращению интереса к сексу после наступления менопаузы

Гинеколог Беатрис Тупинамба заявила, что у многих женщин после наступления менопаузы пропадает интерес к сексу. В разговоре с изданием Metropoles она дала несколько советов, которые помогут вернуть сексуальное желание.

Как пояснила Тупинамба, из-за потери женщиной либидо партнер может начать думать, что дело в нем, поэтому в паре необходимо наладить диалог. Мужчине стоит объяснить, что влечение исчезло из-за физиологических процессов, а не потому, что чувства к нему угасли.

Еще одна рекомендация Тупинамбы — посетить врача при наличии бессонницы, раздражительности, сухости влагалища, болевых ощущений и других проблем. Специалист индивидуально подберет терапию, чтобы смягчить эти симптомы. Кроме того, важно помнить, что секс выходит за рамки проникновения, поэтому больше времени стоит уделять прикосновениям, объятиям и поцелуям, добавила она.

Ранее гинеколог Кристина Пришвина предупредила, что анальный секс может навредить здоровью. По ее словам, эта сексуальная практика чревата недержанием кала.

