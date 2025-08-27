Россиян предупредили о подъеме цен на аренду жилья

Риелтор Перескокова: Аренда в начале сентября может подорожать на 25-27 %

Ставки аренды в начале осени вновь поднимутся. Насколько подорожает съемное жилье в крупных городах России, изданию Life.ru рассказала риелтор Наталья Перескокова.

Традиционно спрос на аренду в сентябре идет на повышение: жилплощадь ищут первокурсники, выпускники и сменившие место работы. Те собственники, кто летом сдает жилье посуточно, возвращают его в долгосрочную аренду, тем не менее спрос все равно обгоняет предложение.

По наблюдениям эксперта, еще до конца лета расценки на съемные квартиры в Москве и Санкт-Петербурге вырастут на 5-7 процентов. При этом с начала сентября ставки поднимутся еще на 10-20 процентов, в особенности в массовом сегменте недвижимости. Суммируя, с приходом осени съемные объекты вырастут в цене на 25-27 процентов. Меньше изменится стоимость аренды в домах бизнес и премиум-классов. В этих сегментах расценки вырастут всего на 3-5 процентов. Однако несмотря на отсутствие ажиотажа, даже за такую цену достойных вариантов почти не остается.

Ранее стала известна минимальная стоимость аренды жилья в столице. За съемную квартиру в Москве придется платить как минимум 35 тысяч рублей в месяц.