Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:03, 27 августа 2025Экономика

Россиян предупредили о подъеме цен на аренду жилья

Риелтор Перескокова: Аренда в начале сентября может подорожать на 25-27 %
Виктория Клабукова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Ставки аренды в начале осени вновь поднимутся. Насколько подорожает съемное жилье в крупных городах России, изданию Life.ru рассказала риелтор Наталья Перескокова.

Традиционно спрос на аренду в сентябре идет на повышение: жилплощадь ищут первокурсники, выпускники и сменившие место работы. Те собственники, кто летом сдает жилье посуточно, возвращают его в долгосрочную аренду, тем не менее спрос все равно обгоняет предложение.

По наблюдениям эксперта, еще до конца лета расценки на съемные квартиры в Москве и Санкт-Петербурге вырастут на 5-7 процентов. При этом с начала сентября ставки поднимутся еще на 10-20 процентов, в особенности в массовом сегменте недвижимости. Суммируя, с приходом осени съемные объекты вырастут в цене на 25-27 процентов. Меньше изменится стоимость аренды в домах бизнес и премиум-классов. В этих сегментах расценки вырастут всего на 3-5 процентов. Однако несмотря на отсутствие ажиотажа, даже за такую цену достойных вариантов почти не остается.

Ранее стала известна минимальная стоимость аренды жилья в столице. За съемную квартиру в Москве придется платить как минимум 35 тысяч рублей в месяц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта личность ключевого исполнителя диверсии на «Северных потоках». Что о нем известно и какое наказание его ждет?

    Принц Гарри признался Меган Маркл в любви на их третьем свидании

    Появилось видео с палаткой застрявшей в горах Киргизии российской альпинистки

    В Европе открыли новый завод по производству боеприпасов

    90-летний россиянин провел сутки в тайге и выжил

    Медведев рассказал о поливающих друг друга «говном из брандспойтов» поляках и украинцах

    В Подмосковье предложили переводить студенток с детьми на бюджет

    Германия решила изменить модель службы в армии

    Десятки россиян пострадали во время ДТП в Абхазии

    Губернатор рассказал об отличившемся при отражении атаки ВСУ на Ленобласть летчике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости