Интернет и СМИ
21:58, 27 августа 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев высказался о запрете мема о цыганах известной пословицей

Блогер Лебедев заявил, что запрет судами мемов ни к чему не приведет
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: страница Артемия Лебедева во «ВКонтакте»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал решение российского суда запретить мем с цитатой «Ненавижу, ***, цыган» из фильма британского режиссера Гая Ричи «Большой куш» в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

По мнению блогера, подобные решения российских судебных инстанций ни к чему не приведут. «Это просто курам на смех, потому что мемов все равно придумают еще 100500 тысяч. А на чужой роток не накинешь платок», — высказался Лебедев о произошедшем.

Ранее на решение суда запретить мем о цыганах из «Большого куша» отреагировал блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин. Автор перевода, в которым прозвучала ставшая интернет-шуткой цитата, заявил, что впоследствии в стране могут запретить и сам фильм Ричи.

О том, что мем с фразой из «Большого куша» запретили в России, стало известно 21 августа. Такое решение вынес Останкинский суд Москвы. В инстанции заявили, что цитата содержит признаки разжигания ненависти к цыганам.

    Артемий Лебедев высказался о запрете мема о цыганах известной пословицей

