Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:06, 27 августа 2025Экономика

Названы российские комплектующие электромобиля «Атом»

Директор по бренду «Атом» Березовский сообщил о готовности к массовому выпуску
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Разработчики российского электромобиля «Атом» намерены наращивать уровень его локализации, потому что сейчас часть деталей поставляется из-за рубежа. Об этом рассказал по бренду, маркетингу и связям с общественностью в «Атоме» Никита Березовский, передает РИА Новости.

В качестве примера российских деталей он назвал колесные диски, шины, стекла и пластик, а импорта — малую электронику, планшет в руле и дисплей дополненной реальности.

Березовский признал, что у компании есть лаборатории и команда в Китае для отработки технологических решений, однако подчеркнул, что автомобиль все равно создается Россией, а иностранные партнеры только помогают совершенствовать отдельные технологии.

По его словам, в настоящее время все готово к старту массового выпуска электромобиля, и он начнется до конца 2025 года. В настоящее время проводятся комплексные испытания предсерийных машин, после чего состоится финальная проверка производственной цепочки.

Ориентировочная стоимость электромобиля составит от трех до четырех миллионов рублей без учета субсидий, размер которых может составить до 925 тысяч рублей. В последние два года на «Атом» поступило более ста тысяч предварительных заказов.

Ранее СМИ выяснили, что основные узлы и агрегаты «Атома» будут производить в Китае либо в сотрудничестве с китайскими компаниями. Полностью отечественными, если учитывать сложные узлы, предполагалось сделать только операционную систему «Атом ОС», интеллектуальную систему помощи водителю (ADAS) и платформу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев назвал СВО российским вторжением и поддержал целостность Украины

    Получивший российский паспорт футболист «Зенита» высказался о вызове в сборную Бразилии

    Напряженное задержание вооруженного мужчины в Москве попало на видео

    В России оценили западный план поддержки Украины после окончания конфликта

    Россияне раскрыли способы снятия стресса после рабочего дня

    Раскрыты масштабы повреждений после атаки БПЛА на центр столицы региона России

    Актер «‎Склифосовского» и «‎Полицейского с Рублевки» избил свою мать

    Назван мотив нападения на полицейских в Москве

    Россиянам в Латвии и Эстонии перечислили пенсии

    В российском регионе мальчик случайно выстрелил в брата во время игры с отцовским оружием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости