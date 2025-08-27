Названы российские комплектующие электромобиля «Атом»

Директор по бренду «Атом» Березовский сообщил о готовности к массовому выпуску

Разработчики российского электромобиля «Атом» намерены наращивать уровень его локализации, потому что сейчас часть деталей поставляется из-за рубежа. Об этом рассказал по бренду, маркетингу и связям с общественностью в «Атоме» Никита Березовский, передает РИА Новости.

В качестве примера российских деталей он назвал колесные диски, шины, стекла и пластик, а импорта — малую электронику, планшет в руле и дисплей дополненной реальности.

Березовский признал, что у компании есть лаборатории и команда в Китае для отработки технологических решений, однако подчеркнул, что автомобиль все равно создается Россией, а иностранные партнеры только помогают совершенствовать отдельные технологии.

По его словам, в настоящее время все готово к старту массового выпуска электромобиля, и он начнется до конца 2025 года. В настоящее время проводятся комплексные испытания предсерийных машин, после чего состоится финальная проверка производственной цепочки.

Ориентировочная стоимость электромобиля составит от трех до четырех миллионов рублей без учета субсидий, размер которых может составить до 925 тысяч рублей. В последние два года на «Атом» поступило более ста тысяч предварительных заказов.

Ранее СМИ выяснили, что основные узлы и агрегаты «Атома» будут производить в Китае либо в сотрудничестве с китайскими компаниями. Полностью отечественными, если учитывать сложные узлы, предполагалось сделать только операционную систему «Атом ОС», интеллектуальную систему помощи водителю (ADAS) и платформу.