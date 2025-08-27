Мир
22:11, 27 августа 2025Мир

Страны НАТО восстанавливают болота на границе с Россией. Как они помогут их обороне?

Польша и Финляндия намерены восстановить болота ради защиты границ от РФ
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Польша, Финляндия и страны Балтии могут восстановить болота для защиты на случай вооруженного конфликта с Россией. Об этом пишет Politico.

Восстановление болот стало частью более крупного проекта

В конце 2024 года Паули Аалто-Сетяля, депутат от правящей Национальной коалиционной партии Финляндии, внес в парламент предложение к правительству страны восстановить торфяники для обеспечения безопасности границ и борьбы с изменением климата. По словам генерального директора по вопросам природы в финском министерстве окружающей среды Тарьи Хааранен, осенью власти страны запустят пилотный проект по заболачиванию.

Министерство обороны Польши рассматривает восстановление болот как часть «Восточного щита» — проекта по укреплению границ с Белоруссией и Калининградской областью России стоимостью более 10 миллиардов злотых (примерно 2,55 миллиарда долларов). «Для нас природа — союзник, и мы хотим этим воспользоваться», — сказал заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик.

«Восточный щит» Польши

«Восточный щит» Польши — национальная оборонная инициатива Польши по укрепления восточных границ с Белоруссией и Калининградской областью в период с 2024 по 2028 год. Программа включает в себя создание укреплений, включая естественные преграды, а также развертывание средств радиоэлектронной борьбы.

«Восточный щит» стал одной из крупнейших инициатив Польши в сфере обороны. Власти страны также заявили о готовности сотрудничать со странами ЕС и НАТО в реализации проекта. Однако часть партий Польши, включая партию президента Кароля Навроцкого «Партия и справедливость», в ходе голосования за соответствующую резолюцию в Сейме (парламенте) Польши проголосовали против, выступая против углубления интеграции ЕС в сфере обороны.

Страны Балтии, в свою очередь, не так активно рассматривает идею из-за большей доли болотистой местности от общей площади. В настоящий момент только Литва обсуждает возможность восстановления болотных угодий в целях, министерства обороны Эстонии и Латвии предпочли создание естественных преград без заболачивания почвы. Однако политики этих стран не отказываются от идеи.

Мы используем всё, что можем. Если на границе есть естественные преграды, такие как болота, топи или озера, — то это нам помогает

Кристен Михалпремьер-министр Эстонии

Фото: adamikarl / Shutterstock / Fotodom

Восстановление болот объяснили историческим опытом

Как пишет издание The Financial Times (FT), страны НАТО учли опыт начального периода специальной военной операции: в конце февраля 2022 года Вооруженные силы Украины разрушили дамбу на реке Ирпень, пытаясь сдержать продвижение Вооруженных сил России. Украинский военный консультант Александр Дмитриев заявил Politico, что повторное затопление болотистой местности под Киевом сделало ее непроходимой для бронетехники.

FT также указало на исторические примеры использования болот: издание привело примеры затопления почвы Нидерландами в XVI-XVII во время войны за независимость, а также битвы германских племен с древними римлянами в Тевтобургском лесу в 9 году нашей эры. В свою очередь, Паули Аалто-Сетяля напомнил о заболачивании приграничных районов Финляндии во время советско-финской войны 1939-1940 годов.

Фото: Sean Gallup / Getty Images

В заболачивании местности увидели пользу для природы

Как заявил FT голландский биолог Ханс Йостен, восстановление болот поможет Европейскому союзу решить сразу две проблемы: создания укреплений на случай конфликта с Россией и антропогенного изменения климата. По мнению ученого по прозвищу «торфяной папа», подобные решения позволят европейским элитам концентрироваться как на обороне, так и на окружающей среде. Йостен также указал на пользу болот для поглощения углерода и назвал такие укрепления «гуманными».

Вы можете укрепить свою обороноспособность, получив выгоды для климата, биоразнообразия, контроля за посевами и водоснабжения

Ханс Йостенголландский биолог

Politico указывает на уже существующие проекты в рамках первого Закона ЕС о восстановлении природы, принятого в 2024 году. Соглашение обязывает страны Евросоюза восстановить 30 процентов деградировавших торфяников к 2030 году и 50 процентов — к 2050 году.

Осушение болот в Восточной Европе

Осушение болот в Восточной Европе стало многолетним процессом, начавшимся еще в XVIII веке. Особую роль в этом сыграл король Пруссии Фридрих Великий, начавший кампанию по осушению болотистых земель на нынешней территории Германии, Польши и Калининградской области.

Значительная часть польских болот была осушена в конце XIX — начале XX веков в связи со значительным ростом населения, Болота осушались как на территории Германской империи, так и в западных губерниях Российской империи.

Фото: Raimo Bergroth / Shutterstock / Fotodom

Идея подверглась критике в странах Европы

Однако ряд общественных деятелей усомнились в пользе инициативы: например, эколог и член Консультативного совета по охране природы при правительстве Польши Виктор Котовский отметил ущерб для сельского хозяйства страны. Ранее польские фермеры неоднократно выходили на протесты против «зеленого курса» ЕС.

Министерство обороны Германии также отметило, что проекты по заболачиванию почвы несут как пользу, так и вред в том числе и с военной точки зрения: в случае конфликта с Россией болотистая местность станет преградой для обеих сторон противостояния. Ряд опрошенных FT и Politico экспертов также указали на эту проблему для войск НАТО.

Болота не могут остановить беспилотники или сбить ракеты, а война не идет на пользу природе

Politico
