21:52, 27 августа 2025

Бразильский наемник рассказал о судьбе бойцов в ВСУ

Боец Жуниор: Большинство наемников остаются калеками после службы в ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Большинство наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), остаются калеками. О судьбе иностранных бойцов рассказал в эфире YouTube-канала Fala Glauber Podcast бразильский наемник, военный врач Адамир Ангинони Жуниор, его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что большинство «теряют ногу, руку». Жуниор добавил, что лично оказывал первую помощь некоторым наемникам.

Ранее сообщалось, что в созданную на базе 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) ВСУ «Змеиную роту», основу которой составили бразильские наемники, могут также попасть люди с боевым опытом из Анголы и других бывших португальских колоний. Кроме того, на базе 3-й ОШБр были также созданы батальон испаноязычных наемников под названием «Испанский шторм» и интернациональный стрелковый батальон.

