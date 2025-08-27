Члена общественной палаты российского региона заподозрили в педофилии

ТАСС: Члена ОП Карелии Зябкина арестовали по подозрению в педофилии

Суд заключил под стражу члена Общественной палаты (ОП) Карелии Леонида Зябкина, подозреваемого в педофилии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, мужчину задержали за совершение развратных действий в отношении детей. Он пробудет в СИЗО два месяца.

Согласно публичным данным, Зябкин является командиром поискового отряда «Феникс», а также числится среди руководителей патриотического движения «Карельский фронт», подросткового клуба «Энергия» и центра первой помощи «Авиценна».

