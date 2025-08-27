Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:48, 27 августа 2025Экономика

Дачников призвали обязательно сделать одну вещь перед наступлением холодов

Галкин: Перед наступлением холодов обязательно нужно обрезать деревья на даче
Александра Качан (Редактор)

Фото: Rostislav_Sedlacek / Shutterstock / Fotodom

Перед наступлением холодов необходимо обрезать деревья на дачном участке. Такой совет россиянам дал Директор по продукту STARWIND Александр Галкин, передают «Известия».

Эксперт напомнил, что обрезка деревьев помогает растениям легче переносить морозы и способствует их здоровому развитию в следующем сезоне. Удалять нужно сухие, поврежденные и больные ветви — таким образом удастся снизить риск распространения инфекций и вредителей. За обрезку стоит браться после опадания листвы и до наступления устойчивых заморозков.

Галкин рекомендовал использовать электропилу мощностью 1,5–2 киловатта или бензиновую модель с двигателем на 3-3,5 лошадиной силы. «Электрические пилы с регулировкой скорости вращения цепи отлично подходят для точечной обрезки, а бензиновые лучше справляются с сухими и толстыми ветками», — добавил эксперт.

Ранее садовод Ольга Воронова посоветовала дачникам подготовить почву под посадки в будущем сезоне в сентябре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он не утонул в море!» Появились новые подробности о пропавшем в Босфоре российском пловце

    Пьяная художница схватила за волосы попутчицу в самолете, плюнула в нее и попала на видео

    Зеленский назначил Стефанишину послом в США

    Врач назвала скрытые типы старения кожи

    В России школьник уехал с незнакомцем на BlaBlaCar в другой регион и пропал

    Вице-премьер Италии напомнил Европе о последствиях войн против России

    Генсек НАТО предрек стране главную роль в милитаризации Европы

    В России представили устройство для гарантированного подрыва дрона-камикадзе

    Центробанк понизил курс доллара

    Хирург назвал выдающую возраст деталь внешности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости