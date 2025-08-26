Дачникам дали совет по подготовке грядок к будущему сезону

Садовод Воронова: Удобрите почву в сентябре, чтобы подготовить к новому сезону

В сентябре важно подготовить почву под посадки в будущем сезоне, причем делать это нужно, невзирая на погоду. Советы по этому вопросу дачникам дала эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова в разговоре с News.ru.

По словам специалиста, после уборки урожая стоит сначала подождать шесть дней, чтобы в почве успокоилась микрофлора, а затем тщательно прополоть грядки. «Затем необходимо убрать все сорняки с корнями, так как им могут достаться все полезные вещества. Стоит также выкопать все однолетние растения», — описала порядок действий она.

Следующий шаг — внесение удобрений. Воронова порекомендовала использовать минеральные, органические либо даже навоз — в следующем году он уже превратится в перегной.

