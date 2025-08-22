Россиянам дали советы по подготовке дачи к зиме

Строительный эксперт Орехов: Слейте воду из труб на даче, чтобы избежать поломок

При подготовке дачи к зиме в первую очередь следует уделить инженерным системам и пожарной безопасности. Советы по этой теме владельцам участков дал эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании «НАТЭК» Алексей Орехов в разговоре с RT.

По словам строительного эксперта, из труб и оборудования необходимо полностью слить воду, чтобы избежать замерзания и поломки. «Если отопление работает на воде, систему либо опустошают, либо заменяют теплоноситель на морозостойкий», — пояснил специалист. Газовый котел допустимо оставить в минимальном режиме, однако лишь при условии, что он рассчитан на круглосуточную работу без присмотра.

Эксперт добавил, что все электроприборы, за исключением охранных систем или котлов, при закрытии дачного сезона отключают от сети. «Перед уходом печи и дымоходы чистят, заслонки закрывают, газовые приборы полностью гасят», — подчеркнул он. Орехов также настоятельно порекомендовал не оставлять газовые баллоны в доме и вместо этого перенести их в отдельные помещения.

Помимо этого, специалист призвал дачников разморозить холодильники и оставить дверцы приоткрытыми, убрать продукты и мусор, чтобы не привлекать грызунов, а также не ставить книги и текстиль к наружным стенам. В качестве дополнительной меры защиты он предложил установить автономные дымовые извещатели. Избежать сырости и неприятного запаха в доме при следующем нескором визите поможет проветривание помещений, вместе с которым важно оставить минимальную возможность для воздухообмена например, через клапан либо чуть приоткрытую фрамугу.

Ранее строительный эксперт, генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев порекомендовал дачникам провести санитарную обрезку деревьев и кустов, замульчировать приствольные круги и защитить молодые саженцы с помощью специальной сетки или лапника от грызунов и солнечных ожогов, чтобы подготовить участок к холодам.