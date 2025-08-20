Россиянам назвали обязательные действия при подготовке дачи к осени

Строительный эксперт Васильев: Дачникам пора подготовить дома к осенней поре

Осень для дачников — период, когда нужно правильно подготовить участок и дом к предстоящим холодам, игнорировать эти работы опасно, потому что зимой ошибки выливаются в протекающую крышу, сломанные трубы или промерзший погреб. Об этом «Ленте.ру» рассказал строительный эксперт, генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

По словам эксперта, при внешнем осмотре нужно внимательно проверить крышу: листы шифера, металлочерепицу или мягкую кровлю, потому что в будущем талый снег или ледяные дожди быстро доведут до протечек. Желоба и водостоки нужно прочистить от листьев и грязи — забитая система не отведет воду, и она пойдет под фундамент, дополнил эксперт.

Далее Васильев посоветовал сезонный водопровод на дачах полностью слить, насосы и фильтры занести в теплое помещение, а колодец или скважину накрыть щитом. Система отопления, если дом отапливается, требует ревизии: прочистка дымохода, проверка котла и герметичности соединений обязательны, напомнил эксперт.

«Щели и неплотности на дверях и окнах можно устранить недорогими уплотнителями. Это сохранит тепло и убережет дом от лишней влаги. Внутри дома важно перебрать погреб или кладовую. Все запасы пересмотреть, убрать продукты с истекающим сроком, проверить полки и ящики на наличие плесени. Для сохранения урожая подвал нужно проветрить и при необходимости побелить известью», — посоветовал собеседник «Ленты.ру».

В саду эксперт посоветовал провести санитарную обрезку деревьев и кустов, замульчировать приствольные круги и защитить молодые саженцы с помощью специальной сетки или лапника от грызунов и солнечных ожогов в феврале. Газон нужно скосить и убрать опавшую листву: оставленные слои травы и мусора приведут к выпреванию, добавил он.

Все садовые инструменты — от лопат до газонокосилки — стоит очистить, смазать и убрать в сухое место. Федор Васильев Строительный эксперт

«Пластиковую мебель, мангал и другие летние аксессуары лучше перенести под навес или в сарай. Бочки для воды переверните или полностью слейте, чтобы зимой не разорвало льдом. Электрику на участке также стоит проверить: оголённые провода и слабые контакты в мороз могут привести к аварии. И последнее: не забудьте обезопасить сам дом. Закройте форточки, поставьте на окна и двери дополнительные фиксаторы, если дача остается без присмотра»., — рассказал Васильев.

