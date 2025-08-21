Экономика
00:32, 22 августа 2025Экономика

Дачников предупредили об опасности полива овощей дождевой водой

Садовод Микаллеф: Поливая овощи дождевой водой, можно заразить их бактериями
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Использование дождевой воды для полива овощей на даче может таить в себе ряд опасностей. О них огородников предупредила садовод Лариса Микаллеф в разговоре с aif.ru.

По словам эксперта, вопреки распространенному мнению, дождевая вода не столь полезна и экологична, как кажется. «В такой воде нередко обнаруживают условно патогенные микроорганизмы: кишечную палочку, а также бактерии родов Pseudomonas и Bacillus. Они попадают в резервуары после осадков, когда с крыш, воздуховодов и других поверхностей смывается пыль, грязь и птичий помет. Подобные загрязнения способны вызывать болезни растений, замедлять их рост и снижать урожайность», — отметила Микаллеф. Она добавила, что употребление овощей без термической обработки может навредить человеку Более того, при наличии бактерий употребление овощей без термической обработки может нанести вред человеку.

Дождевая вода, продолжила садовод, подвержена и химическому загрязнению: в некоторых регионах в ней выявляют высокое содержание тяжелых металлов, свинца и стойких пер- и полифторалкильных соединений (PFAS), которые не разлагаются в природе и могут накапливаться в тканях растений. При попадании в организм человека, подчеркнула она, вышеперечисленные вещества вызывают серьезные проблемы со здоровьем. Дополнительно ухудшить ситуацию способно хранение воды в открытых емкостях, где активнее размножаются бактерии и водоросли, а значит, риск заражения возрастает.

Помимо этого, напомнила Микаллеф, дождевая вода почти не содержит кальция, магния и других жизненно необходимых минералов, что означает дефицит питательных веществ для растений, а для человека — отсутствие пользы, часто приписываемой дождевой воде. Между тем полностью отказываться от нее не стоит, поскольку после фильтрации, кипячения либо обработки цеолитовыми сорбентами и древесной золой, снижающими бактериальную нагрузку, она становится пригодной к использованию. Декоративным же растениям дождевая вода не навредит и без дополнительной «очистки» — важно лишь хранить ее в закрытых непрозрачных баках в тени, подчеркнула специалист. Нелишним будет установить резервуары с фильтрами, которые задерживают листья, птичий помет и другие загрязнители — это снизит угрозу для растений и позволит не отказываться от привычной практики сбора дождевой воды.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев перечислил действия, которые важно выполнить, чтобы подготовить дачный участок к осеннему сезону.

