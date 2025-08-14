Россияне изменили отношение к дачам

Дизайнер Романова: Россияне перестали относиться к даче как к складу

Россияне перестали относиться к даче как к складу ненужных вещей, рассказала РИА Новости ведущий дизайнер сервиса Rerooms Екатерина Романова.

Загородный дом остается одним из самых любимых мест для отдыха россиян, однако сегодняшние представления об идеальной даче заметно изменились. Многие дачники воспринимают свои загородные дома иначе, не как в советское и постсоветское время, когда дачи часто служили свалкой для ненужных предметов из городской квартиры. В 1990-е и начале 2000-х годов в дачном интерьере часто царил хаос: сочетались совершенно разные стилевые решения, мебель и отделка. В лучшем случае цвета мебели и отделки хотя бы гармонировали между собой.

Сегодня в прошлое уходят необработанная вагонка, яркая роспись стен и потолков, картины-гобелены, выжигание, а также короткие синтетические шторы с оборками. По словам Романовой, эти элементы постепенно уступают место новым трендам — экологичному стилю и функциональности.

