Европейцы отвергли ввод своих войск на Украину

WSJ: Жители Европы отвергли идею о введении европейских войск на Украину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Большинство жителей европейских стран отвергли идею отправки своих военных контингентов на Украину в качестве гарантии безопасности страны после достижения мирного соглашения. Об этом передает The Wall Street Journal (WSJ).

«План отправки тысяч военных из Европы на Украину в случае достижения мирного соглашения сталкивается с главным скептиком: европейской общественностью (...). Лидеры вынуждены мириться с неприятным фактом, что многие избиратели выступают против любого развертывания войск, которое может подвергнуть их риску», — сообщает издание.

По словам неназванных европейских чиновников, им «будет сложно убедить общественность» в необходимости любого развертывания без четкого заявления США о том, что европейские войска могут опираться на поддержку американских вооруженных сил.

21 августа министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что республика не намерена отправлять свои войска на Украину. Он подчеркнул, что дополнительных гарантий безопасности Варшавой предоставлено не будет.

