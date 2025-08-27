Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:10, 27 августа 2025Мир

Франция подготовит медиков к войне

Le Canard enchaine: Франция подготовит врачей к массовому приему раненых
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: BENOIT TESSIER / Reuters

Французские власти поручили региональным агентствам здравоохранения подготовить врачей и медперсонал к возможному массовому приему раненых из зоны боевых действий в случае начала военного конфликта. Об этом сообщает французская сатиритическая газета Le Canard enchaine со ссылкой на внутренние документы.

«С настоящего момента директорам агентств предлагается информировать медицинское сообщество об ограничениях военного времени, дефиците ресурсов и возможных последствиях на территории страны», — говорится в циркуляре Минздрава Франции.

Также сообщается о масштабных планах создания специальных центров, способных принимать до 250 пострадавших в день в пиковые периоды. При этом в программе предполагается задействовать всех медицинских специалистов, вне зависимости от их профиля.

В публикации отмечается, что военные госпитали в случае возникновения масштабного конфликта будут вынуждены освободить койки для раненых военных, даже за счет сокращения помощи гражданским пациентам.

Ранее сообщалось, что Великобритания начала разрабатывать обновленный план действий на случай войны с Россией. В плане будут содержаться несколько сценариев войны — обычной, ядерной и кибернетической.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники подлетели к пику Победы, где больше двух недель находится травмированная российская альпинистка. Что они обнаружили?

    Пауков-ос нашли еще в одном российском регионе

    Российские саперы раскрыли ситуацию с разминированием Белгородской области

    Врач предупредил об опасности сухой лапши быстрого приготовления

    Отбывающий срок за взятки российский полицейский попался на другом преступлении

    Twitch оштрафовали на десятки миллионов рублей в России

    Сразу три генерала МВД получили большие сроки за взятки. Их лишили званий, забрали кинжал Третьего рейха и часы Rolex

    Россию предупредили о катаклизмах

    Машков высказался об отмене русской культуры за рубежом

    Стало известно о третьей беременности Курниковой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости