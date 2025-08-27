Франция подготовит медиков к войне

Le Canard enchaine: Франция подготовит врачей к массовому приему раненых

Французские власти поручили региональным агентствам здравоохранения подготовить врачей и медперсонал к возможному массовому приему раненых из зоны боевых действий в случае начала военного конфликта. Об этом сообщает французская сатиритическая газета Le Canard enchaine со ссылкой на внутренние документы.

«С настоящего момента директорам агентств предлагается информировать медицинское сообщество об ограничениях военного времени, дефиците ресурсов и возможных последствиях на территории страны», — говорится в циркуляре Минздрава Франции.

Также сообщается о масштабных планах создания специальных центров, способных принимать до 250 пострадавших в день в пиковые периоды. При этом в программе предполагается задействовать всех медицинских специалистов, вне зависимости от их профиля.

В публикации отмечается, что военные госпитали в случае возникновения масштабного конфликта будут вынуждены освободить койки для раненых военных, даже за счет сокращения помощи гражданским пациентам.

Ранее сообщалось, что Великобритания начала разрабатывать обновленный план действий на случай войны с Россией. В плане будут содержаться несколько сценариев войны — обычной, ядерной и кибернетической.