11:08, 27 августа 2025Силовые структуры

Иностранцу пригрозили пожизненным за нападение на полицейских в Москве

Напавшему на полицейских в Москве иностранцу грозит пожизненное
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Напавшему на полицейских в Москве иностранцу может грозить пожизненное лишение свободы. Об этом пишет ТАСС.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Среди прочего она предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, а также пожизненное лишение свободы или смертную казнь.

Инцидент произошел на Щелковском шоссе в районе остановки «Хроматрон». Мужчина с двумя предметами с зажигательной смесью стоял на проезжей части. Полиция попыталась его задержать, но злоумышленник достал нож и оказал сопротивление.

