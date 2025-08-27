Спорт
18:58, 27 августа 2025Спорт

«Крылья Советов» победили «Динамо» в серии пенальти в Кубке России

«Крылья Советов» по пенальти победили московское «Динамо» в Кубке России
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Самарские «Крылья Советов» обыграли московское «Динамо» в матче третьего тура группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Самаре и завершилась победой хозяев в серии послематчевых пенальти со счетом 5:4. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. «Крылья Советов» набрали шесть очков и возглавляют группу В. «Динамо» с четырьмя очками находится на второй строчке.

«Крылья Советов» в следующем туре 17 сентября на своем поле примет «Краснодар». «Динамо» в тот же день сыграет с «Сочи».

26 августа «Зенит» обыграл «Оренбург» в матче Кубка России с восемью голами. Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. «Зенит» выиграл третий матч подряд, набрал девять очков и возглавляет группу А.

    Все новости