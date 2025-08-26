Спорт
21:05, 26 августа 2025Спорт

«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче Кубка России с восемью голами

«Зенит» со счетом 5:3 на выезде победил «Оренбург» в Кубке России
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: ФК «Зенит» / ТАСС

Петербургский «Зенит» на выезде обыграл «Оренбург» в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 26 августа, и завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Максим Глушенков, по голу забили Александр Ерохин, Дуглас Сантос и Матео Кассьерра, реализовавший пенальти. У гостей голы на счету Владана Бубаньи, Алексея Татаева и Ацамаза Ревазова.

«Зенит» выиграл третий матч подряд, набрал девять очков и возглавляет группу А. «Оренбург» с тремя очками находится на третьей строчке.

«Зенит» в следующем туре 17 сентября дома сыграет с «Ахматом». «Оренбург» днем ранее на своем поле примет «Рубин».

    Все новости