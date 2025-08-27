Мир
10:06, 27 августа 2025МирЭксклюзив

Европейцев уличили в нежелании подставляться под снаряды на Украине

Безпалько: ЕС поддерживает ВПК Украины из-за нехватки денег на свой контингент
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Страны Европейского союза (ЕС) поддерживают военно-промышленный комплекс (ВПК) и ракетостроение Украины из-за нехватки денег на размещение собственного вооруженного контингента на территории страны. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Все разговоры о «коалиции желающих», о необходимости введения «миротворческих сил», «сил удерживания России», пока что закончились ничем, потому что в реальности ни одна из стран пока не хочет подставлять своих военнослужащих под российские снаряды

Богдан Безпалькочлен Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог

Безпалько прокомментировал сообщения о производстве баллистических ракет на территории Украины и указал на роль европейских государств в развитии украинского ВПК. Он подчеркнул, что страны ЕС выбирают наиболее выгодный с финансовой точки зрения способ противостояния России.

«Размещение даже 10-тысячного или 20-тысячного контингента, то есть пары дивизий, где-нибудь на границе — это несколько миллиардов долларов или евро в год. А где брать такие деньги европейцам?» — отметил политолог. Безпалько также указал на заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о невозможности поддержания социального государства в стране при одновременном повышении военных расходов.

Ранее доцент кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Артем Барынкин объяснил мотивы заявлений Киева о собственном производстве баллистических ракет. Политолог также предположил намерения властей Украины представить собственные ракеты и дальнобойные БПЛА как новое «чудо-оружие».

    Все новости