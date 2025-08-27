Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:18, 27 августа 2025Бывший СССР

На Украине признали продвижение Российской армии в Днепропетровской области

DS: ВС России активно продвигаются в Днепропетровской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации активно продвигаются в Днепропетровской области. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс «Deep State».

Отмечается, что Российская армия заняла Запорожское и Новогеоргиевку Днепропетровской области. «Сейчас закрепляются, накапливает пехоту для дальнейшего продвижения», — пишет украинский ресурс.

Отмечается, что, помимо этого, ранее ВСУ потеряли Малиевку и Вороное, что говорит о последовательном расширении зоны контроля российской армии на востоке Днепропетровской области.

Ранее на заявление украинского Генштаба о том, что в Запорожском и Новогеоргиевке Днепропетровской области продолжаются бои, отреагировала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. Она обвинила командование во лжи из-за слов, что украинские военные до сих пор удерживают село Запорожское. «Генштаб — вруны», — высказалась нардеп.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это изменило ситуацию». Трамп убедил Орбана не сопротивляться вступлению Украины в ЕС

    В России назвали условие для завершения конфликта на Украине до конца 2025 года

    Уехавшему из России Назарову пригрозили уголовным делом

    Власти Подмосковья захотели платить студенткам за рождение детей

    Появились подробности о богатствах генерала Минобороны России

    Украинский журналист оскорбил президента Польши и сравнил его с криминальным авторитетом

    Мужчина украл с завода 50-килограммовый сейф и нашел внутри совсем небольшую сумму

    На Церере нашли необходимые для жизни условия

    На Украине признали продвижение Российской армии в Днепропетровской области

    Россиянка прошлась голой по улице и напугала подростков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости