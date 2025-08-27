На Украине признали продвижение Российской армии в Днепропетровской области

DS: ВС России активно продвигаются в Днепропетровской области

Вооруженные силы Российской Федерации активно продвигаются в Днепропетровской области. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс «Deep State».

Отмечается, что Российская армия заняла Запорожское и Новогеоргиевку Днепропетровской области. «Сейчас закрепляются, накапливает пехоту для дальнейшего продвижения», — пишет украинский ресурс.

Отмечается, что, помимо этого, ранее ВСУ потеряли Малиевку и Вороное, что говорит о последовательном расширении зоны контроля российской армии на востоке Днепропетровской области.

Ранее на заявление украинского Генштаба о том, что в Запорожском и Новогеоргиевке Днепропетровской области продолжаются бои, отреагировала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. Она обвинила командование во лжи из-за слов, что украинские военные до сих пор удерживают село Запорожское. «Генштаб — вруны», — высказалась нардеп.