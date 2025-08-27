Бывший СССР
17:33, 27 августа 2025Бывший СССР

На Украине пожалели о допущенной в начале СВО ошибке

Нардеп Безуглая: Нужно было мобилизовывать украинцев от 18 лет с начала СВО
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Украине нужно было мобилизовать граждан от 18 лет еще в начале специальной военной операции (СВО). Об этом рассказала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

По ее словам, решение властей разрешить молодым людям до 23 лет покидать страну было неоднозначным. Нардеп рассудила, что с одной стороны это дает возможность молодежи учиться в зарубежных университетах. Однако с другой стороны, по ее словам, есть риск, что страну станут покидать более массово.

Безуглая пришла к выводу, что непонятно, какую именно политику внедряет нынешняя власть: восстановления страны или затяжного конфликта. По ее мнению, перспектив перемирия нет, а будущее Украины зависит от успехов армии. При этом огромное количество молодых мужчин сбегает из страны, а мобилизуют в Вооруженные силы только с 25 лет, добавила она.

«Но сложность ситуации заключается в том, что без ускорения темпа, без массовой "молодой" реформы войска и без новых смелых и продуманных контрнаступательных операций мы останемся в замкнутом круге угасания и выигрывания времени для мира, а особенно для Европы, чтобы они подготовились, пока буферную Украину Россия будет продолжать "жевать"», — заключила Безуглая.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Юрий Береза призвал мобилизовать женщин и мужчин с 18 лет. По его словам, Украине, чтобы победить в конфликте и остаться государством, необходимо «объединить внутренние силы», а мобилизованных 18-летних можно использовать не на фронте непосредственно.

