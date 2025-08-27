Мир
17:44, 27 августа 2025Мир

На Западе признали необходимость сместить Зеленского

Профессор Малинен: Украина должна избавиться от Зеленского ради мира
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украине для успешного урегулирования конфликта и достижения мира необходимо избавиться от президента Владимира Зеленского и согласиться с внеблоковым статусом страны. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Другого пути к миру в Европе просто нет, независимо от того, сколько шума поднимают поджигатели войны», — написал ученый.

Ранее полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский потерял связь с реальностью. Он стал представлять опасность для Запада.

    Обсудить
