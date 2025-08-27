Наемник ВСУ: Посты бойцов в TikTok помогают ВС России их ликвидировать

Наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут блоги на платформах TikTok и YouTube, что помогает российским военным их обнаружить и ликвидировать. Об этом рассказал бразильский наемник Адамир Ангинони Жуниор в эфире YouTube-канала Fala Glauber Podcast.

По его словам, многие бойцы включают мобильные телефоны и выкладывают посты в сеть, чем пользуются российские солдаты.

«Макс Панаво, военный полицейский, который отправился на Украину, активно пользовался TikTok... Некоторые рассказывают, что за полчаса-час до [гибели] он [вышел в сеть]... Был нанесен артиллерийский удар, погиб он сам и еще несколько человек», — поделился Ангинони Жуниор.

Он добавил, что в его подразделении запрещалось пользоваться мобильными телефонами, однако сослуживцы все равно просили разрешить им вести видеозапись.

Ранее экс-наемник из Польши Кшиштоф Флачек сообщил о большом количестве наемников из Колумбии и Бразилии в рядах ВСУ.