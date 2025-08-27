Напавший с ножом и коктейлями Молотова на полицейских в Москве уже имел проблемы с властью

Напавшего на силовиков в Москве россиянина судили за преступления против власти

Мужчину, напавшего с ножом и коктейлями Молотова на полицейских в Москве, уже судили за преступления против общественной безопасности и государственной власти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным СК, мужчина – уроженец Саратова и имеет гражданство РФ.

По версии следствия, в среду, 27 августа, мужчина, находясь на Щелковском шоссе в районе остановки «Хроматрон», бросил две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и коммунальщиков. После этого он достал нож и напал на силовиков, которые приехали его успокаивать.

Нападавшего обезвредили. Вскоре выяснилось, что это 25-летний член «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ — запрещенная на территории России террористическая организация) Шеравган Кунджумов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

