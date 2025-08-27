Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:48, 27 августа 2025Силовые структуры

Напавший с ножом и коктейлями Молотова на полицейских в Москве уже имел проблемы с властью

Напавшего на силовиков в Москве россиянина судили за преступления против власти
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Мужчину, напавшего с ножом и коктейлями Молотова на полицейских в Москве, уже судили за преступления против общественной безопасности и государственной власти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным СК, мужчина – уроженец Саратова и имеет гражданство РФ.

По версии следствия, в среду, 27 августа, мужчина, находясь на Щелковском шоссе в районе остановки «Хроматрон», бросил две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и коммунальщиков. После этого он достал нож и напал на силовиков, которые приехали его успокаивать.

Нападавшего обезвредили. Вскоре выяснилось, что это 25-летний член «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ — запрещенная на территории России террористическая организация) Шеравган Кунджумов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он не утонул в море!» Появились новые подробности о пропавшем в Босфоре российском пловце

    На Украине усомнились в эффективности санкций ЕС

    В Москве произошло крупное ДТП с пострадавшими

    Тигр увидел россиян, отхватил ведро с их рыбой и убежал

    Мужчина решил поймать огромную смертельно опасную змею голыми руками и поплатился

    Пьяная художница схватила за волосы попутчицу в самолете, плюнула в нее и попала на видео

    Зеленский назначил Стефанишину послом в США

    Врач назвала скрытые типы старения кожи

    В России школьник уехал с незнакомцем на BlaBlaCar в другой регион и пропал

    Вице-премьер Италии напомнил Европе о последствиях войн против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости