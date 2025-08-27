Раскрыта личность напавшего в Москве с ножом на полицейских

Напавший с ножом на полицейских в Москве оказался членом ИГИЛ

Напавший с ножом на полицейских в Москве оказался террористом и членом ИГИЛ (ИГ, Исламское государство — запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация). Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, фигурант — 25-летний Шеравган Кунджумов. Он примкнул к ИГ в 2017 году. Выяснилось, что вместе с единомышленниками он готовил теракты в нескольких российских регионах. Установлено, что он лично изготовил взрывные устройства, которые члены ИГИЛ в последствии применили на объектах транспорта и в торгово-развлекательных центрах.

Мужчина вместе с другими членами ячейки почти весь 2017 год готовил атаки. В арсенале у них были автоматы, пистолеты и гранаты. Однако их схрон обнаружили правоохранители, а затем, в течение пары дней, были задержали все подозреваемые. Все участники группы получили сроки, а сам Кунджумов восемь лет провел в колонии строгого режима и недавно вышел на свободу.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на Щелковском шоссе в районе остановки «Хроматрон». По данным издания, мужчина с двумя предметами с зажигательной смесью стоял на проезжей части.