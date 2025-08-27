Силовые структуры
10:43, 27 августа 2025Силовые структуры

Назван мотив нападения на полицейских в Москве

Мотивом нападения на полицейских в Москве названа ненависть к правоохранителям
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Мотивом нападения на полицейских в Москве могла быть ненависть к сотрудникам правоохранительных органов. Такую версию рассматривают в МВД, пишет ТАСС.

Задержанный оказался 26-летним уроженцем иностранного государства. Возбуждено уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ. Сейчас он на допросе у следователя.

Инцидент произошел утром 27 августа на Щелковском шоссе. Злоумышленник поджег два предмета и метнул их в автомобили МВД и коммунальной службы. Когда на место приехали правоохранители и попытались его задержать, он достал нож и оказал сопротивление.

