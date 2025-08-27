Названы сроки наказания для задержанного по делу о «Северных потоках» украинца

Задержанному по делу «Северных потоков» Кузнецову грозит 15 лет лишения свободы

Гражданину Украины Сергею Кузнецову, задержанному в Италии по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» в 2022 году, грозит до 15 лет лишения свободы в случае экстрадиции в Германию. Об этом говорится в международном ордере на арест, передает РИА Новости.

«Максимальный срок лишения свободы или меры пресечения, которая может быть назначена за преступление: 15 лет», — отмечается в документе.

В ордере перечислены три статьи немецкого уголовного кодекса: антиконституционный саботаж, преднамеренный взрыв и разрушение зданий. При этом в документе уточняется, что наказание может быть назначено в полном объеме.

Ранее сообщалось, что Кузнецов был задержан 20 августа в районе итальянского города Римини, где отдыхал с семьей. По версии следствия, мужчина входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсий на газопроводах. Адвокат мужчины отвергает предъявленные обвинения.