Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:47, 27 августа 2025Россия

Оставшийся без лица россиянин помолодел после пластики в больнице

Оставшийся без лица мужчина помолодел после пластики в больнице в Краснодаре
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: «Комсомольская правда»

Мужчина, оставшийся без лица после падения на работе, признался, что помолодел за время прохождения пластических процедур в больнице в Краснодаре. Об этом стало известно KP.RU.

Россиянин отметил, что в 2023 году упал ночью, работая электрогазосварщиком на Аксайском мосту. Как утверждает горожанин, начальник уговаривал его скрыть этот факт и озвучить версию о падении с крыши. Руководство компании обещало оплатить лечение, но уволило мужчину. Прокуратура Ростовской области передала материалы в Трудовую инспекцию, инициировав расследование.

У экс-сотрудника оказались сломаны кости черепа: орбиты, нос лобная часть. Лицо у него было вдавлено внутрь. Медики в Ростове-на-Дону не сумели помочь пациенту и посоветовали ему обращаться в Москву.

Однако собрать лицо мужчины буквально сумели врачи в Краснодаре. «Сейчас меня практически ничего не беспокоит. Я очень благодарен врачам, что довели мою историю до благополучного исхода», — подчеркнул россиянин.

Ранее сообщалось, что в Москве рабочий упал с 30-го этажа. Спасти его медикам не удалось.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сразу три генерала МВД получили большие сроки за взятки. Их лишили званий, забрали кинжал Третьего рейха и часы Rolex

    Зумеры назвали любимые российские и советские фильмы

    Путин наградил курских медиков

    В Госдуме предложили отменить систему пенсионных баллов

    Вернувшаяся из плена мирная жительница рассказала о состоянии оставшихся на Украине курян

    В руководстве Польши разгорелся конфликт из-за Украины

    В России ответили на слова Алиева об ухудшении отношений Москвы и Баку

    Оставшийся без лица россиянин помолодел после пластики в больнице

    Разъяренный россиянин распугал детей ножницами

    Молодой россиянин услышал запрещенное в разговоре друзей и напал на них с ножом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости