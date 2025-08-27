Оставшийся без лица россиянин помолодел после пластики в больнице

Мужчина, оставшийся без лица после падения на работе, признался, что помолодел за время прохождения пластических процедур в больнице в Краснодаре. Об этом стало известно KP.RU.

Россиянин отметил, что в 2023 году упал ночью, работая электрогазосварщиком на Аксайском мосту. Как утверждает горожанин, начальник уговаривал его скрыть этот факт и озвучить версию о падении с крыши. Руководство компании обещало оплатить лечение, но уволило мужчину. Прокуратура Ростовской области передала материалы в Трудовую инспекцию, инициировав расследование.

У экс-сотрудника оказались сломаны кости черепа: орбиты, нос лобная часть. Лицо у него было вдавлено внутрь. Медики в Ростове-на-Дону не сумели помочь пациенту и посоветовали ему обращаться в Москву.

Однако собрать лицо мужчины буквально сумели врачи в Краснодаре. «Сейчас меня практически ничего не беспокоит. Я очень благодарен врачам, что довели мою историю до благополучного исхода», — подчеркнул россиянин.

