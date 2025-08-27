Открыт действенный способ борьбы с лейкемией

BJP: Форсколин напрямую тормозит рост клеток лейкемии

Форсколин, природное соединение, показал двойной эффект против одной из самых агрессивных форм рака крови — острого миелоидного лейкоза с перестройкой гена KMT2A (KMT2A-r AML). Результаты исследования опубликованы в British Journal of Pharmacology.

Ученые обнаружили, что форсколин напрямую тормозит рост клеток лейкемии. Он активирует фермент PP2A и блокирует работу нескольких ключевых онкогенов, включая MYC, HOXA9 и HOXA10, которые обычно способствуют быстрому размножению опухолевых клеток.

Дополнительно выяснилось, что соединение усиливает действие химиотерапии. При его добавлении клетки стали гораздо чувствительнее к даунорубицину, одному из основных препаратов для лечения лейкоза. Механизм оказался неожиданным: форсколин блокировал работу белка P-glycoprotein 1, который обычно «выталкивает» лекарства из клетки и снижает их эффективность. Благодаря этому даунорубицин дольше оставался внутри клеток и действовал сильнее.

Комбинация форсколина и химиотерапии может повысить результативность лечения и снизить дозы токсичных препаратов, уменьшив тяжелые побочные эффекты. Специалисты отмечают, что такие результаты открывают путь к более мягким и эффективным схемам терапии и могут удвоить пятилетнюю выживаемость пациентов с этим диагнозом в течение следующего десятилетия.

