Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:17, 27 августа 2025Бывший СССР

Пескову задали вопрос о встрече Путина и Алиева

Песков ушел от ответа на вопрос о встрече Путина и Алиева
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Кремль проинформирует общественность в случае, если в графике президента России Владимира Путина появятся планы встретиться с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). От ответа на вопрос о наличии таких планов ушел официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы готовим сейчас график двусторонних встреч [Путина]. Его предстоит вписать в общий контекст мероприятий саммита. Мы вас проинформируем», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее стало известно о планах Путина встретиться на полях саммита ШОС с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом. При этом сообщается, что формат возможных переговоров пока не был определен.

Отношения между Москвой и Баку в последнее время находятся в стадии обострения. Так, Алиев заявил, что Азербайджан поддерживал территориальную целостность Украины с первых дней конфликта с Россией. Он также назвал специальную военную операцию «российским вторжением».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта личность ключевого исполнителя диверсии на «Северных потоках». Что о нем известно и какое наказание его ждет?

    Принц Гарри признался Меган Маркл в любви на их третьем свидании

    Появилось видео с палаткой застрявшей в горах Киргизии российской альпинистки

    В Европе открыли новый завод по производству боеприпасов

    90-летний россиянин провел сутки в тайге и выжил

    Медведев рассказал о поливающих друг друга «говном из брандспойтов» поляках и украинцах

    В Подмосковье предложили переводить студенток с детьми на бюджет

    Германия решила изменить модель службы в армии

    Десятки россиян пострадали во время ДТП в Абхазии

    Губернатор рассказал об отличившемся при отражении атаки ВСУ на Ленобласть летчике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости