12:14, 27 августа 2025

Стало известно о возможной встрече Путина с иностранным лидером

Путин может встретиться с Эрдоганом на полях саммита ШОС
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин может встретиться с турецким лидером Реджеп Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет с 31 августа по 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой турецкий дипломатический источник.

«Учитывая личные отношения лидеров, вероятность встречи, приветствия, разговора "на ногах" есть», — сказал собеседник агенства.

При этом сообщается, что формат возможных переговоров пока не был определен.

Саммит ШОС в Тяньцзине станет самым масштабным в истории объединения, заявил ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. Мероприятие посетит Владимир Путин, он отправится в Китай с четырехдневным визитом. Также запланированы масштабные переговоры российской и китайской делегаций.

