11:08, 27 августа 2025Ценности

Популярная актриса снялась в белье и рваных колготках для модного бренда

Актриса Амелия Грэй снялась в белье и рваных колготках для Stella McCartney
Фото: @stellamccartney

Американская модель и актриса Амелия Грэй стала героиней новой рекламной кампании бренда Stella McCartney. Снимки опубликованы на сайте модной марки.

Популярная телезвезда снялась в черном боди с глубоким V-образным декольте. Помимо нижнего белья, на ней были рваные колготки и туфли на шпильках. В то же время на другом кадре знаменитость позировала в оверсайз-пиджаке и солнцезащитных очках.

Ранее в августе популярный американский рэпер Остин Ричард Пост, более известный как Post Malone, также снялся в трусах в рекламе нижнего белья бренда Ким Кардашьян.

