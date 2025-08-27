Популярный российский блогер рассказал о наведенном на него множестве порч

Блогер Попадинец заявил, что просит эзотериков наводить на него порчи

Популярный российский блогер, автор научно-популярного проекта Utopia Show Евгений Попадинец, известный как Топа, рассказал, что на него наведено множество порч. В шоу «Вписка», выпуск которого доступен на YouTube, он заявил, что сам просит эзотериков его проклинать.

Попадинец, опровергающий в своих роликах то, что мистика существует, отметил, что его смотрят тарологи, знахарки и заклинательницы. По его словам, эзотерики распространяют его видео между собой. Зная этот факт, блогер иногда обращается к ним с просьбой навести на него порчу.

Ведущий шоу Василий Трунов предположил, что медиумы уже пытались наложить на блогера проклятья. «Конечно, и писали мне об этом. Очень много, кстати, вообще жесть. Очень много порчи 100 процентов. Потому что мне скидывали женщины видосы, как они на моей фотографии колдуют и насылают на меня смерть», — рассказал Попадинец.

Он в шутку добавил, что, если его не станет, это будет означать, что порча подействовала.

Ранее пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) заявили, что президент Украины Владимир Зеленский хотел навести на них порчу. Об этом намерении украинский лидер заявил во время телефонного разговора с пранкерами.

Проект Utopia Show существует с 2015 года. В роликах Попадинец и его творческая команда разоблачают популярные мифы о мистике и эзотерике, а также делают подборки необычных фактов из разных областей науки. На YouTube-канал проекта подписаны 6,18 миллиона человек.