Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:26, 27 августа 2025Интернет и СМИ

Популярный российский блогер рассказал о наведенном на него множестве порч

Блогер Попадинец заявил, что просит эзотериков наводить на него порчи
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: «Астрофизический аналитик» / RuTube

Популярный российский блогер, автор научно-популярного проекта Utopia Show Евгений Попадинец, известный как Топа, рассказал, что на него наведено множество порч. В шоу «Вписка», выпуск которого доступен на YouTube, он заявил, что сам просит эзотериков его проклинать.

Попадинец, опровергающий в своих роликах то, что мистика существует, отметил, что его смотрят тарологи, знахарки и заклинательницы. По его словам, эзотерики распространяют его видео между собой. Зная этот факт, блогер иногда обращается к ним с просьбой навести на него порчу.

Ведущий шоу Василий Трунов предположил, что медиумы уже пытались наложить на блогера проклятья. «Конечно, и писали мне об этом. Очень много, кстати, вообще жесть. Очень много порчи 100 процентов. Потому что мне скидывали женщины видосы, как они на моей фотографии колдуют и насылают на меня смерть», — рассказал Попадинец.

Материалы по теме:
«Увидели перед собой гения» Александр Скрябин взломал код Вселенной с помощью музыки. Как он сумел сделать это первым?
«Увидели перед собой гения»Александр Скрябин взломал код Вселенной с помощью музыки. Как он сумел сделать это первым?
15 августа 2025
В Голливуде попытались переснять великий фильм ужасов «Изгоняющий дьявола». Что из этого вышло?
В Голливуде попытались переснять великий фильм ужасов «Изгоняющий дьявола».Что из этого вышло?
25 октября 2023

Он в шутку добавил, что, если его не станет, это будет означать, что порча подействовала.

Ранее пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) заявили, что президент Украины Владимир Зеленский хотел навести на них порчу. Об этом намерении украинский лидер заявил во время телефонного разговора с пранкерами.

Проект Utopia Show существует с 2015 года. В роликах Попадинец и его творческая команда разоблачают популярные мифы о мистике и эзотерике, а также делают подборки необычных фактов из разных областей науки. На YouTube-канал проекта подписаны 6,18 миллиона человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев назвал СВО российским вторжением и поддержал целостность Украины

    Получивший российский паспорт футболист «Зенита» высказался о вызове в сборную Бразилии

    Напряженное задержание вооруженного мужчины в Москве попало на видео

    В России оценили западный план поддержки Украины после окончания конфликта

    Россияне раскрыли способы снятия стресса после рабочего дня

    Раскрыты масштабы повреждений после атаки БПЛА на центр столицы региона России

    Актер «‎Склифосовского» и «‎Полицейского с Рублевки» избил свою мать

    Назван мотив нападения на полицейских в Москве

    Россиянам в Латвии и Эстонии перечислили пенсии

    В российском регионе мальчик случайно выстрелил в брата во время игры с отцовским оружием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости