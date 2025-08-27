Популярный российский блогер рассказал о проблемах со здоровьем

Блогер Попадинец заявил, что у него ухудшился слух из-за работы на концертах

Популярный российский блогер, автор научно-популярного проекта Utopia Show Евгений Попадинец, известный как Топа, рассказал о проблемах со здоровьем. Подробности он раскрыл в интервью для YouTube-канала «Вписка».

Блогер заявил, что раньше не мог уснуть без телевизора из-за постоянного сильного шума в ушах. По его словам, этот симптом появился из-за того, что он много лет работал фотографом на концертах и стоял рядом с колонками, из которых звучала громкая музыка. «Я потом ходил в больницу, мне сказали, что я очень сильно потерял слух», — признался Попадинец. Также из-за этой работы у него была сильная мигрень, во время приступов которой ему приходилось вызывать скорую помощь.

Кроме того, по словам Попадинца, зимой он сильно набрал вес и решил обратиться к врачу. «Я пошел сдавать анализы, потому что хотел заняться своим здоровьем. Пошел и увидел, [что все] прям плохо очень, плохи дела», — рассказал он об ухудшении своего состояния. Какие именно отклонения обнаружили при обследовании, блогер не уточнил. Он добавил, что начал лечиться, благодаря чему стал чувствовать себя лучше.

Ранее на мигрень пожаловалась российская юмориста Ольга Парфенюк. Она рассказала, что потратила на ее лечение 300 тысяч рублей.

В роликах Utopia Show авторы проекта разоблачают популярные мифы о мистике и эзотерике, а также делают подборки необычных научных фактов. На YouTube-канал проекта подписано 6,18 миллиона человек.