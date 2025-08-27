Появились подробности по делу мэра российского города

В Владимире проводят следственные действия по делу мэра Наумова

Во Владимире проводят следственные действия по делу мэра Дмитрия Наумова. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в администрации города Владимира проходят следственные действия.

По данным Telegram-канала Mash, градоначальник мог покрывать руководителя муниципальной ритуальной фирмы. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Мэра города Владимира Наумова задержали на рабочем месте. Его задержание связано с делом о махинациях с кладбищенскими землями.

