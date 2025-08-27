Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:55, 27 августа 2025Силовые структуры

Появились подробности по делу мэра российского города

В Владимире проводят следственные действия по делу мэра Наумова
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ultraskrip / Shutterstock / Fotodom

Во Владимире проводят следственные действия по делу мэра Дмитрия Наумова. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в администрации города Владимира проходят следственные действия.

По данным Telegram-канала Mash, градоначальник мог покрывать руководителя муниципальной ритуальной фирмы. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Мэра города Владимира Наумова задержали на рабочем месте. Его задержание связано с делом о махинациях с кладбищенскими землями.

Ранее сообщалось, что мэра российского города задержали по делу о махинации с кладбищенскими землями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев пригрозил соседней стране

    Производство шин в России подошло к историческому минимуму

    IIHF заявила об обнаружении шести запрещенных веществ в пробе экс-игрока сборной России

    Обнаружена скрытая опасность популярных обезболивающих

    В Кремле высказались о сроках проведения нового раунда переговоров по Украине

    Россиян предупредили о подъеме цен на аренду жилья

    В Кремле рассказали о настрое на дипломатическое решение конфликта на Украине

    В Кремле разъяснили позицию Путина об атакуемых армией России целях

    В Кремле анонсировали очную встречу Путина с правительством

    Раскрыта личность ключевого исполнителя диверсии на «Северных потоках». Что о нем известно и какое наказание его ждет?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости