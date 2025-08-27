Мир
Протестующие напали на кортеж президента Аргентины

Протестующие забросали камнями и бутылками кортеж президента Аргентины Милея
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gabriel Luengas / Keystone Press Agency / Global Look Press

Протестующие забросали камнями и бутылками кортеж президента Аргентины Хавьера Милея во время предвыборного мероприятия. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в городе Ломас-де-Самора. Протестующие начали кидать различные предметы в автомобиль аргентинского лидера, после чего охрана Милея приняла решение срочно увезти его.

Как уточнил представитель главы государства Мануэль Адорни, в результате случившегося никто не пострадал. По его словам, ответственность за беспорядки лежит на сторонниках бывшего президента страны Фернандес де Киршнер.

Ранее Милей обвинил журналиста телеканала C5N в нападении, заявив, что тот специально ударил его по лицу микрофоном. Ведущий телеканала оправдал коллегу, отметив, что репортер задел лицо президента мягкой частью микрофона.

