13:49, 27 августа 2025Экономика

Путин примет участие в ВЭФ-2025

Песков сообщил об активной подготовке Путина к Восточному экономическому форуму
Дмитрий Воронин

Фото: Владимир Гердо / POOL / РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин 4 и 5 сентября примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

В Кремле уточнили, что Путин сейчас активно готовится к мероприятию, в рамках которого, во второй день присутствия президента во Владивостоке, состоится пленарное заседание юбилейного 10-го ВЭФ.

Форум в этом году пройдет с 3 по 6 сентября. Деловые мероприятия на нем будут разделены на шесть тематических блоков: «Дальний Восток — территория для жизни и развития», «Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция», «Открытость и взаимовыгодное партнерство — основа стабильности», «Технологии: от теории к экономическим эффектам», «Города — для жизни людей» и «Артерии роста: как логистика меняет экономику».

Также организаторы отмечали, что в программу ВЭФ-2025 войдут бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом, Мьянмой и АСЕАН.

