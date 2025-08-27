Раскрыт заработок «Квартета И» за один спектакль

Коллектив театра «Квартет И» зарабатывает за один спектакль более 1,5 миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

«За один вечер актеры зарабатывают не менее миллиона 593 тысяч рублей. Месячный доход переваливает за 15 миллионов», — говорится в сообщении. При этом отмечается, что афиша артистов «расписана на месяцы вперед».

По данным источника, выручка за 2024 год составила 204 миллиона рублей, а прибыль — 48 миллионов.

«Квартет И» был создан в 1993 году. На счету театра постановки и полнометражные фильмы, включая «День радио», «День выборов» и «О чем говорят мужчины».