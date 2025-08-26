Раскрыта потраченная Леонтьевым сумма на проживание в Казани

«Абзац»: Валерий Леонтьев потратил более миллиона рублей на проживание в Казани

Певец Валерий Леонтьев потратил более миллиона рублей на проживание в Казани. Об этом сообщает «Абзац».

По данным издания, народный артист России поселился в гостинице Mirage и выбрал самый дорогой и просторный номер. Отмечается, что проживание и обслуживание обошлось исполнителю в сумму около 1,1 миллиона рублей.

«В перечень услуг входил завтрак, а вот остальные приемы пищи певец был вынужден оплачивать из своего кармана», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что выступление Валерия Леонтьева обойдется заказчикам в 15 миллионов рублей без учета технического и бытового райдера.