Раскрыта стоимость выступления Леонтьева на частной вечеринке

Super.ru: Леонтьев готов выступить на частной вечеринке за 15 миллионов рублей
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Выступление певца Валерия Леонтьева обойдется заказчикам в 15 миллионов рублей без учета технического и бытового райдера. Об этом пишет Telegram-канал Super.ru.

Отмечается, что артист готов выступить «в любой точке мира», дорогу ему также должны оплатить организаторы. В бытовом райдере исполнителя указаны вода, фрукты, бутерброды и виски. «А вот аренда аппаратуры для певца встанет в копеечку: более 400 тысяч рублей в день», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Валерий Леонтьев выступил на фестивале «Новая волна» в Казани и сорвал овации зала.

