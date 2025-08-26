Раскрыта стоимость выступления Леонтьева на частной вечеринке

Super.ru: Леонтьев готов выступить на частной вечеринке за 15 миллионов рублей

Выступление певца Валерия Леонтьева обойдется заказчикам в 15 миллионов рублей без учета технического и бытового райдера. Об этом пишет Telegram-канал Super.ru.

Отмечается, что артист готов выступить «в любой точке мира», дорогу ему также должны оплатить организаторы. В бытовом райдере исполнителя указаны вода, фрукты, бутерброды и виски. «А вот аренда аппаратуры для певца встанет в копеечку: более 400 тысяч рублей в день», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Валерий Леонтьев выступил на фестивале «Новая волна» в Казани и сорвал овации зала.