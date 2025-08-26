Выступивший в России Леонтьев поднял весь зал

Певец Валерий Леонтьев выступил на «Новой волне» и поднял зал

Певец Валерий Леонтьев, который после начала специальной военной операции (СВО) покидал Россию, выступил на фестивале «Новая волна» в Казани и сорвал овации зала. Соответствующие видео опубликовал Telegram-канал Super.

Исполнитель спел несколько своих хитов и признался, что скучает по российским зрителям. Отмечается, что зал аплодировал артисту стоя, также Леонтьеву подарили много букетов цветов. «В конце Леонтьев символично спел "Ты меня не забывай"», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Валерий Леонтьев приехал на репетицию «Новой волны». Недавно 76-летний певец признался, что решил принять участие в концерте по приглашению своего близкого друга и продюсера Игоря Крутого.