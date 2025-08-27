Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:26, 27 августа 2025Силовые структуры

Раскрыты детали задержания вооруженного мужчины после нападения на полицейских в Москве

МВД: Напавший на полицейских в Москве обезврежен, пострадавших нет
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Вооруженный преступник, напавший на московских полицейских, обезврежен. Детали «Ленте.ру» раскрыли в столичном главке МВД России.

Мужчина с ножом посягал на жизнь сотрудников правоохранительных органов, но благодаря их грамотным действиям пострадавших среди силовиков и граждан удалось избежать. В настоящее время проводится проверка по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Злоумышленник выбежал на проезжую часть Щелковского шоссе и размахивал ножом, сообщает детали задержания Telegram-канал «112». Он пытался скрыться, лавируя между движущимися машинами. Полицейские несколько минут преследовали его и пытались дубинками выбить из рук нож, но мужчина отчаянно сопротивлялся. Нападавший был одет в светлый свитер и черные брюки, у него темные волосы, и он небрит.

Инцидент произошел утром в среду, 27 августа. Злоумышленник поджег два предмета и стоял на проезжей части. Когда на место приехали правоохранители и попытались его задержать, он достал нож и оказал сопротивление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев назвал СВО российским вторжением и поддержал целостность Украины

    Получивший российский паспорт футболист «Зенита» высказался о вызове в сборную Бразилии

    Напряженное задержание вооруженного мужчины в Москве попало на видео

    В России оценили западный план поддержки Украины после окончания конфликта

    Россияне раскрыли способы снятия стресса после рабочего дня

    Раскрыты масштабы повреждений после атаки БПЛА на центр столицы региона России

    Актер «‎Склифосовского» и «‎Полицейского с Рублевки» избил свою мать

    Назван мотив нападения на полицейских в Москве

    Россиянам в Латвии и Эстонии перечислили пенсии

    В российском регионе мальчик случайно выстрелил в брата во время игры с отцовским оружием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости