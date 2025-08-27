Раскрыты детали задержания вооруженного мужчины после нападения на полицейских в Москве

МВД: Напавший на полицейских в Москве обезврежен, пострадавших нет

Вооруженный преступник, напавший на московских полицейских, обезврежен. Детали «Ленте.ру» раскрыли в столичном главке МВД России.

Мужчина с ножом посягал на жизнь сотрудников правоохранительных органов, но благодаря их грамотным действиям пострадавших среди силовиков и граждан удалось избежать. В настоящее время проводится проверка по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Злоумышленник выбежал на проезжую часть Щелковского шоссе и размахивал ножом, сообщает детали задержания Telegram-канал «112». Он пытался скрыться, лавируя между движущимися машинами. Полицейские несколько минут преследовали его и пытались дубинками выбить из рук нож, но мужчина отчаянно сопротивлялся. Нападавший был одет в светлый свитер и черные брюки, у него темные волосы, и он небрит.

Инцидент произошел утром в среду, 27 августа. Злоумышленник поджег два предмета и стоял на проезжей части. Когда на место приехали правоохранители и попытались его задержать, он достал нож и оказал сопротивление.