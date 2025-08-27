Силовые структуры
Разъяренный россиянин распугал детей ножницами

В Рязанской области пенсионер с ножницами угрожал соседке и ее 9-летнему сыну
Екатерина Кашурникова
Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Рязанской области 65-летний пенсионер напал с ножницами на соседку и ее девятилетнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, пенсионер в окно увидел, как дети подбежали к столбу, на котором установлено электрическое оборудование. Он решил, что ребята хотят испортить его, поэтому выбежал на улицу с ножницами. Дети испугались и разбежались. Однако россиянин поймал одного мальчика, схватив его за ухо. Мать увидела происходящее и стала защищать сына. Тогда пенсионер стал угрожать ей ножницами.

Успокоить разъяренного соседа удалось полицейским. Против мужчины возбудили дело по части 1 статьи 119 УК РФ.

Ранее в Ингушетии мальчик случайно выстрелил в брата, играя в отцовское оружие.

