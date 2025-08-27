Путешествия
Ребенок российской туристки разбил голову в Китае и был спасен сотрудниками отеля

Фото: Florence Lo / Reuters

Ребенок российской туристки упал и разбил голову на китайском острове Хайнань и был спасен сотрудниками отеля. Об этом сообщает TourDom.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 24 августа в Санье. Туристка Анастасия Кравцова в панике обратилась на ресепшен, поскольку ее ребенку требовалась срочная медицинская помощь. Однако из-за бушевавшего на острове тайфуна врачи приехать не смогли.

Тогда персонал отеля решил самостоятельно отвезти малолетнего отдыхающего в больницу. В первом медучреждении не было электричества, поэтому пострадавшего отвезли в Центральный госпиталь Саньи. Хотя передвигаться по городу было трудно: из-за дождя затопило улицы, местами проезд был перекрыт.

Во второй больнице ребенка осмотрели и выявили перелом черепа. Депозит для предварительной оплаты за лечение внес отель. Более того, гостиница позаботилась о питании и предметах первой необходимости для туристов, а Управление культуры и туризма Саньи предоставило матери пострадавшего русскоговорящего гида.

Ранее десятилетняя россиянка отравилась спреем от комаров в детском лагере «Багульник» в Абазе и не выжила. Уточняется, что девочка страдала от тошноты и высокой температуры и была доставлена в больницу.

