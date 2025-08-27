Россия резко нарастила импорт одного южнокорейского товара

Статслужба Южной Кореи: Экспорт автомобилей в РФ вырос до 109 миллионов долларов

Июльский экспорт южнокорейских автомобилей в Россию подскочил до максимального с февраля 2022 года уровня и достиг 109 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на статистическую службу этой азиатской страны сообщило РИА Новости.

Отмечается, что полученный результат вдвое превысил показатели 2024 года на 28 процентов — данные за июнь.

За первые семь месяцев Россия получила из Южной Кореи легковых автомобилей на 525,5 миллиона долларов. Это в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Основными покупателями южнокорейских машин в июле оказались США, потратившие на эти цели почти 2,3 миллиарда долларов. Поставки в Канаду оценили почти в 430 миллионов долларов. Киргизия купила автомобилей на 288,4 миллиона долларов, а Великобритания почти на 235 миллионов. Россия в этом рейтинге расположилась на десятой позиции.

В I полугодии в Россию ввезли 149,3 тысячи новых легковушек, из которых 77 процентов пришлось на китайские. На второе место вышла Киргизия с результатом в восемь процентов.